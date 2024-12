Eine Krippe aus dem Mondseeland half beim Widerstand in der Hainburger Au

Hans Mairhofer-Irrsee starb 1998 in Zell am Moos.

Fast auf den Tag genau 40 Jahre ist es her, dass in der Hainburger Au die Schlagstöcke den Ton angaben. Mehr als 2000 Polizisten aus Wien und Niederösterreich waren am 19. Dezember 1984 fest entschlossen, der wochenlangen Besetzung der Au ein Ende zu bereiten. Zunächst flossen Tränen, dann auch Blut. Noch am selben Abend gingen mehr als 40.000 Menschen auf die Straße, um gegen das Vorgehen der Regierung und den Kraftwerksbau zu protestieren.