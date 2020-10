Eine Gemeindechronik zum 100-Jahre-Jubiläum von Obertraun

Die Marktgemeinde Obertraun feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. 1920 trennte sich der damalige Ortsteil von Hallstatt ab und wurde eigenständig. Die für diesen Herbst geplante Jubiläumsfeier fällt allerdings coronabedingt aus.

Geschrieben von einem Kenner

Ein stilles Fest gibt es aber dennoch: Pünktlich zum runden Gemeindegeburtstag legt der Bundesforste-Pensionist Siegfried Gamsjäger ein Heimatbuch vor. Der Gosauer leitete jahrelang die Dachstein-Eishöhlen, schrieb für die Salzkammergut-Zeitung und ist ein echter Kenner des Welterbegebietes, vor allem, was dessen Kultur- und Naturgeschichte betrifft.

Gamsjäger gibt in seiner bilderreichen Chronik der einzigartigen Landschaft großen Raum, aber der Dachstein ist nicht das Einzige, das diesen Ort besonders macht. Vielmehr sind es die Menschen und ihre besondere Geschichte, die Obertraun prägen. Ein Ort, der sich mangels landwirtschaftlicher Flächen nie selbst ernähren konnte, mit der Salz- und Forstwirtschaft aber wohlhabend wurde. Eine Bevölkerung, die in der Enklave Salzkammergut in sicherer Abgeschiedenheit lebte und sich dabei ihren protestantischen Glauben ebenso bewahrte wie archaische Bräuche.

Gamsjäger hält sich bei der Vergangenheit allerdings nicht lange auf. Stattdessen berichtet er von der touristischen Entwicklung des Ortes, von der bunten Obertrauner Vereinslandschaft, vom Militär am Oberfeld und der Bergrettung am Fuß des Dachsteins.

Eigentlich hätte das Obertrauner Heimatbuch in diesem Herbst offiziell präsentiert werden sollen. Der Termin fiel aus bekannten Gründen aus. Nun kam der 144 Seiten starke Prachtband still und heimlich auf den Markt. Er ist für 29 Euro bei allen Obertrauner Nahversorgern, im Museum Hallstatt, im Handwerkshaus Bad Goisern und in der Bad Ischler Salzkammergut-Touristik erhältlich. Wer sich in die (Natur-)Geschichte des Salzkammerguts vertieft, kommt an diesem Buch künftig nicht vorbei.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at