Eine „gastronomische Trägerrakete“

Großartig, unverzichtbar, unvergleichlich, die beste derartige Vereinigung Österreichs – das sind nur einige der Attribute, die den Traunseewirten am Montagabend im Gmundner Landhotel Grünberg am See zugeschrieben wurden. Die Gastgeberfamilie Pernkopf – Seniorchef Franz sowie Sohn Michael und Tochter Claudia – lud Kollegen der aus 13 Betrieben bestehenden und seit ihrer Gründung 1993 von Herbert Starl koordinierten Wirtegemeinschaft ein, um das 30-Jahre-Jubiläum groß zu feiern. 150 Festgäste aus allen Bereichen der Gesellschaft erlebten einen unterhaltsamen, entspannten und fröhlichen Abend mit Gustostückerln aus der Grünberg-Küche, feinen Getränken der Winzer Franz Proidl, Alexander Leberl und Peter Sziget sowie Ohrenschmaus von Pianist Ernst Wolfsgruber und der „Shake the Lake“-Band um Richie Loidl.

In kleinen von Johann Haas moderierten Gesprächsrunden gratulierten die Ehrengäste zum Jubiläum und lobten die Wirtegemeinschaft. So bezeichnete Robert Seeber, Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO, die Traunseewirte als „eine der wesentlichsten Trägerraketen der oberösterreichischen Kulinarik-Strategie“. Fachgruppenobmann Thomas Mayr-Stockinger nannte sie ein „Flaggschiff der regionalen Gastronomie“.

Einer der Höhepunkte war die Festrede von Tourismuslandesrat Markus Achleitner, der die von den Traunseewirten früh erkannte Notwendigkeit von regionaler Zusammenarbeit statt Kirchturmdenken hervorhob. Und auch die nächsten 30 Jahre scheinen angesichts der neuen, jungen Traunseewirte-Generation auf Schiene.

Franz Pernkopf, Obmann der Traunseewirte-Vereinigung

Stefan Krapf, Bürgermeister der Stadt Gmunden

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer