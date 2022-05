Es ist ein "Heimatbesuch" der etwas anderen Art. Mahdi sitzt dem Autor dieser Zeilen gegenüber. Vor dem Haus, das heute noch eine Stätte der Gastfreundschaft für Asylwerber ist, dem ehemaligen "Schnitzlwirt" in Zell am Moos. Neben ihm einer von denen, die ihm von der ersten Stunde an geholfen haben, der pensionierte und engagierte Freiwilligenhelfer Peter Schwarz.