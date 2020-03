In der aktuellen Krise ist es ist nicht zwingend notwendig, beim Online-Einkaufen auf globale Plattformen zu gehen: Alle Gmundner Handelsgeschäfte sind weiterhin tätig, obwohl sie das physische Beraten und Bedienen im Laden eingestellt haben. Bei ihnen lässt es sich online oder auch telefonisch recherchieren, nachfragen, schauen und kaufen.

"Rufen Sie einfach den Händler Ihres Vertrauens an und lassen Sie sich Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend telefonisch beraten", ruft der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf (VP) dazu auf, die lokalen Unternehmen zu unterstützen. Die Zustellung der im Internet bestellten Waren erfolgt entweder persönlich durch den Händler oder durch ein Gmundner Taxiunternehmen.

25 Gmundner Betriebe sind bereits auf der Online-Plattform www.gmunden-stilvollshoppen.at versammelt. Dort können die Kunden via PC oder Smartphone in aller Ruhe im Angebot schmökern. Die Zustellung geschieht im Bedarfsfall noch schneller als bei Amazon, denn für alle, die die Ware noch am selben Tag erhalten wollen, besteht eine Kooperation mit einem Gmundner Taxibetrieb, der die Zustellung durchführt.

"Für viele kleine Handelsbetriebe entwickelt sich die Pandemie zur existenziellen Bedrohung", so Bürgermeister Krapf. "So, wie wir uns mit den vom Virus am ärgsten bedrohten alten und kranken Menschen solidarisch zeigen, so haben auch unsere lokalen Händler diese Solidarität verdient und bitter nötig. Ich halte es geradezu für eine ethische Verpflichtung, jetzt im eigenen Ort einzukaufen."

Bezirksübergreifende Hilfe

Nicht nur die Stadt Gmunden gilt in der aktuellen Lage als Vorreitergemeinde, auch bezirksweise tut sich etwas: Eine neue Plattform gibt Auskunft darüber, welche Unternehmen aus dem Bezirk notwendige Produkte zu den Kunden nach Hause bringen können. So wurde die Plattform www.lieferserviceregional.at ins Leben gerufen. Diese listet Unternehmen auf, die eine Zustellung anbieten. Weitere Informationen dazu auf der neuen Plattform www.lieferserviceregional.at

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at