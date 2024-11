Eine Erinnerung an vier Todesopfer auf dem Kasberg

61 Minuten nach dem Start verschwand D-Elpo vom Radar: Am 25. November des Vorjahres war ein Kleinflugzeug um 9.48 Uhr im tschechischen Pribram gestartet, um wenige Stunden später im kroatischen Pula zu landen. Der Pilot und drei Passagiere wollten dort ein Wochenende verbringen, hatten aber offensichtlich die schlechten Wetterbedingungen unterschätzt. Wind und Schneefall dominierten die Voralpen, über dem Kasberg war die Sicht gleich null. Die Maschine stürzte in die sogenannte Eisgrube in 1410 Metern Seehöhe – alle vier Menschen an Bord starben.

Nun hat das Team des Skigebiets Kasberg an der Absturzstelle, rund 50 Meter unterhalb der Sepp-Huber-Hütte, zum Gedenken an die vier Todesopfer aus Tschechien ein Holzkreuz montiert. "Möge uns dieser Ort daran erinnern, wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, die Zeit miteinander zu schätzen", heißt es von den Verantwortlichen. (geg)

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

