Eine emotionale Rückkehr an den Traunsee

Nach drei Jahren Pause findet am Samstag ab 18.30 Uhr die traditionelle Ballnacht der Schwäne im Gmundner Stadttheater statt. Für "Dancing with the Swans" sind noch Restkarten verfügbar. Wer die Mannschaft hautnah erleben möchte, muss allerdings vor Mitternacht eintanzen. Denn am Sonntag, 17.30 Uhr, steht der Mannschaft mit dem Duell gegen die OCS Capital Bulls aus Kapfenberg ein brisantes Heimspiel bevor.

"Von der Emotion her übertrifft es schon fast ein Derby gegen Wels", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer. Denn mit Urald King kommt jener Spieler an den Traunsee zurück, der im Dress der Gmundner zum besten Spieler der vergangenen Saison gekürt wurde. Die Swans sind dennoch auf Revanche aus: Zweimal ging man gegen Kapfenberg heuer als Verlierer vom Parkett. Nun soll gegen die Steirer der sechste Sieg in Folge gelingen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger