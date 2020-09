Die aktuellen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie haben auch Auswirkungen auf die Bibliothek in Kirchham. In den vergangenen Monaten wurde die Kundenfrequenz um mehr als 20 Prozent gesteigert. „Das ist einerseits auf unsere Aktivitäten und andererseits auf die geringe Anzahl an Unterhaltungsveranstaltungen zurückzuführen“, erklärt sich Büchereileiterin Elisabeth Huemer den für sie durchaus erfreulichen Trend.