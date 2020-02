Eine Aktion, die Kinder zu Bewegung motivieren soll

Das Ergo School Race erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit: Der OÖ. Radsportverband führt auch heuer diese Aktion durch, um Kindern Freude an Bewegung und am Radsport zu vermitteln.

Beim Ergo School Race legen die Schüler unter fachkundiger Anleitung auf einem Rad-Ergometer innerhalb einer Minute eine möglichst große Distanz zurück. Erstmals nahm heuer die Neue Mittelschule Schörfling teil: 132 Schüler waren vom Wettbewerb begeistert. "Eine tolle Aktion für mehr Bewegung", sagte der Schörflinger Bürgermeister Gerhard Gründl, der der NMS einen Besuch abstattete.

Insgesamt mehr als 6000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an über 40 Schulen beteiligen sich in den kommenden Monaten an der diesjährigen Aktion. Beim Finale im Frühjahr werden die Landessieger gekürt. Der OÖ. Radsportverband hat sich mit dem Ergo School Race zum Ziel gesetzt, möglichst viele Kinder zu motivieren, Sport zu betreiben.

Der Verband führt den Wettbewerb mit freiwilligen Funktionären, Jungprofis und Nachwuchsfahrern durch, die die Schulen – wie eben unlängst in Schörfling – besuchen und dabei Tipps und Motivation geben. "Mit dem Ergo School Race setzen wir auf einen wichtigen Impuls für eine sportliche Betätigung, wobei der Spaß an erster Stelle steht", betont OÖ.-Radsportverband-Präsident Paul Resch.