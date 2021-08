Einbrüche in Wolfgangseeregion

In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Täter im Raum der Wolfgangseegemeinden Strobl und St. Gilgen in insgesamt fünf Objekte ein. Die Unbekannten zwängten dabei die Eingangstüren und in einem Fall ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten auf Wertgegenstände. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld aus Handkassen und aus Laden. Wie die Sicherheitsdirektion Salzburg mitteilt, beträgt der Gesamtschaden mehrere tausend Euro.