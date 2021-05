Einbrüche in Vereinsheime: Bargeld gestohlen

Zwischen 23. Mai, 22 Uhr und 24. Mai, 16:30 Uhr schlug der Täter unter großer Gewaltanwendung das Sicherheitsglas eines ebenerdig gelegenen Fensters ein, zwängte sich danach durch die schmale Öffnung und gelangte so in das Objekt. Im Schankbereich öffnete er mehrere Schubladen und stahl aus einer Handkasse Bargeld. Danach öffnete er die Schiebetüre neben der eingeschlagenen Fensterscheibe und gelangte so wieder ins Freie.

Im zweiten Fall wurde es dem Dieb leichter gemacht: Vermutliche derselbe Täter gelangte zwischen 23. Mai, 12 Uhr und 25. Mai, 9 Uhr durch eine zufällig offenstehende Schiebetüre in die Halle eines weiteren Vereinsgebäudes im Bezirk Gmunden, nur rund 100 Meter vom ersten Tatort entfernt. Im Inneren der Halle brach er mit einem Flachwerkzeug mehrere Schließfächer auf und erbeutete eine Handkassa sowie Bargeldbestände. Verlassen wurde die Halle wieder durch die offenstehende Tür.

Hinweise auf den Täter gibt es noch nicht, die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.