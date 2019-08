Einbruchserie im Bezirk Gmunden: Fünf Männer ausgeforscht

Mindestens 14 Diebstähle sollen ein 20-jähriger, ein 23-jähriger und ein 25-jähriger Rumäne sowie ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden und ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck begangen haben. Die Männer sollen zwei Zeitungskassen aufgebrochen haben. Außerdem werden sie verdächtigt, in eine Kapelle und eine Werkstätte eingebrochen zu sein und dabei Münzgeld, wertvolle historische Gegenstände sowie diverse Elektroartikel gestohlen zu haben. Außerdem sollen die Täter Elektronikartikel von Privatpersonen und aus Geschäften gestohlen und an Gebrauchtwarenhändler verkauft haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Ermittler konnten einen Teil des Diebesguts in einem Wald in Bad Ischl finden. Alle fünf Diebe und sechs weitere Personen werden zudem wegen des Besitzes und der Weitergabe von Cannabiskraut auf freiem Fuß angezeigt.

Die Männer zeigten sich bei den ersten Einvernahmen teilweise geständig.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.