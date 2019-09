Sie kamen in der Nacht und konnten offenbar unbemerkt ihrem Handwerk nachgehen: Unbekannte Einbrecher drangen am Wochenende in fünf Mehrparteienhäuser im Gmundner Stadtteil Traundorf ein. Sie wussten offenbar genau, wonach sie suchten – und auch wo das begehrte Diebesgut zu finden war. Aus den Kellerabteilen der Wohnanlage ließen die Täter laut Polizei 13 hochwertige Mountainbikes mitgehen – darunter auch mehrere E-Bikes.