Einbrecher im Turnsaal geschnappt

Gegen 21.15 Uhr entdeckten Gmundner Polizisten eine offene Tür und Licht in einem rückseitigen Fenster einer Schule in Altmünster. Deshalb forderten sie Kollegen für die Durchsuchung an. Dabei stellten sie zuerst eine aufgezwängte Innentüre fest, wenig später ging ihnen der Einbrecher im Turnsaal ins Netz. Gestohlen hatte er offensichtlich noch nichts. Bei seiner Einvernahme verweigerte der 38-jährige Linzer sämtliche Aussagen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.