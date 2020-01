Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden brach am Dienstagabend in das Werksareal der Firma ein und zerschnitt dort Kupferkabel in insgesamt 21 Teile. Als er nach Mitternacht damit fertig war und die Beute mit einem Rucksack wegbringen wollte, war das Areal bereits von Polizisten umstellt. Der Einbrecher erkannte seine aussichtslose Lage und entleerte noch schnell seinen Rucksack - doch das half ihm nicht mehr. Der Mann wurde festgenommen. Er zeigte sich kooperativ und gestand bei der ersten Einvernahme auch zwei weitere Einbruchsdiebstähle.

