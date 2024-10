Einbrecher (15) bereitete sich am Tatort in Ottnang Tiefkühlpizza zu

Der junge Mann war am späten Sonntagnachmittag mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in das Vereinsheim im Bezirk Vöcklabruck eingestiegen. Im Aufenthaltsraum galt sein Interesse zuerst der Handkassa, aus der er Bargeld nahm und dann dem Ofen. Offenbar vom Hunger übermannt bereitete sich der Jugendliche eine Tiefkühlpizza zu. Womit er nicht gerechnet hatte: Der Vereinsobmann war zum selben Zeitpunkt auch vor Ort. Er konnte aber wegen des im Schloss steckenden Schlüssels nicht durch die Tür in das Gebäude und kletterte deshalb durch ein Fenster.

Geldtasche auf Esstisch vergessen

Als der 15-Jährige den Zeugen bemerkte, ergriff er die Flucht, vergaß aber seine Geldbörse auf dem Esstisch. Der Obmann versteckte die Geldbörse in einem Kasten – und bewirkte damit, dass der hungrige Dieb zurückkehrte. Der Bursche drang abermals in das Objekt ein, durchsuchte das Lokal und nahm seine Geldtasche wieder mit, bevor er durch das Fenster floh. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

