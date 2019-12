Ein Zeichen für mehr Zusammenhalt

Rund 200 Menschen folgten dem Aufruf des Armutsnetzwerkes zur "Lichterkette für Kultur und Menschlichkeit". "Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren", betonte Sprecher Bert Hurch-Idl. "Für uns sind die Menschenrechte Grundlage für die friedliche Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft." Durch einen schleichenden Abbau von Menschenrechten, eine Umverteilung von unten nach oben und eine wachsende Unkultur in Sprache und Verhalten sei die Demokratie in Gefahr.

In drei Gruppen marschierten die Teilnehmer zum Stadtplatz. Generaloberin Schwester Angelika Garstenauer von den Franziskanerinnen ging in ihrer Rede auf die Wichtigkeit des Zusammenhalts in der Gesellschaft ein: "Wir lehnen eine Politik ab, die die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet." Eine gerechte, solidarische, nachhaltige Gesellschaft sei möglich.

