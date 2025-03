Ein Weltrekord, der auch dem Traunstein zu verdanken ist

Sieben ist Michael Strassers Glückszahl. Zumindest seit dem 9. Juli 2024. An diesem Tag gelang dem 41-jährigen Niederösterreicher etwas, das für die meisten nicht einmal gedanklich vorstellbar ist: sein dritter Weltrekord. Strasser hatte in sieben Tagen, 10 Stunden und 56 Minuten die sieben höchsten Berge der sieben Alpenländer bestiegen – und die Strecken dazwischen mit dem Rad bewältigt. Insgesamt legte er dabei 1400 Kilometer und 36.500 Höhenmeter zurück. Wer das schon für verrückt hält, muss erst die mentale Komponente einberechnen: Strasser durfte auf seinem Weg von niemandem unterstützt werden, selbst das Anfeuern war verboten. So wollen es die Regeln.

Zwei Jahre lang hat sich Strasser, der in Wien als Lehrer am Universitäts-Sportinstitut (USI) arbeitet, auf seine Reise durch Europa vorbereitet. Und ein Berg spielte dabei eine besonders wichtige Rolle: "Ich habe mich in erster Linie auf dem Traunstein vorbereitet. Das Gelände ist so vielfältig und im Winter kannst du auch die hohen Berge simulieren", sagt er. Der Hang zum Traunstein ist kein Zufall: Strassers Schwiegervater wohnt in Gmunden, die Region rund um den Traunsee ist längst zur zweiten Heimat geworden.

Strassers Weg führte ihn zunächst nach Frankreich (Mont Blanc), weiter nach Italien (Gran Paradiso), in die Schweiz (Dufourspitze) und nach Liechtenstein (Vorderer Grauspitz). Von dort ging es weiter über die Allgäuer Alpen zum höchsten Berg Deutschlands (Zugspitze), um gleich danach Österreichs höchstem aufs Haupt zu steigen (Großglockner). Mit dem Triglav in Slowenien erfüllte sich schließlich der Traum des 41-Jährigen nach nur einer Woche – er löst damit einen anderen Extremsportler als Rekordhalter ab: Wolfgang Fasching. "Ich hatte nur minimalstes Gepäck mit und war im Laufschritt unterwegs. Das ist natürlich alles am Limit. Aber ich weiß von mir selbst, dass ich zwar an die Grenzen gehe, aber niemals fahrlässig handeln würde", sagt er. Schwer wog sein kleiner Rucksack trotzdem: Strasser hatte mehr als 20 Jahre Erfahrung im Extremsport im Gepäck. Körperliche Probleme gab es kaum – abgesehen von den leichten Erfrierungen an den Zehen, die er sich am Mont Blanc zugezogen hatte. Aber deswegen brauche er nicht jammern, er habe sich diese Aufgabe ja immerhin selbst gestellt. "Unsere Gesellschaft sucht schnell immer nach Schuldigen. Aber das Schöne am Bergsteigen ist ja, dass du hier selbst für alles verantwortlich bist, wenn du alleine unterwegs bist, und sonst niemand", sagt er.

Strasser, der in diesem Jahr eher "kleinere Geschichten" machen möchte – und damit meint, dass er in unter 24 Stunden mit dem Rad und zu Fuß von Wien auf den Großglockner gelangen will – hat seine Reise dokumentiert. Den Film zeigt er am Mittwoch, 19. März, im Stadttheater Gmunden. Tickets (15 Euro) gibt es unter floro.at

Strassers Weltrekorde

Strasser stellte bereits in den Jahren 2016 und 2018 Weltrekorde auf- allerdings ausschließlich auf dem Rad. In etwas mehr als 34 Tagen durchquerte er Afrika von der Mittelmeerküste Alexandrias bis ans Kap der guten Hoffnung (11.000 Kilometer), 2018 fuhr er von Alaska nach Patagonien und benötigte für die 23.000 Kilometer lange Strecke (mit 165.000 Höhenmetern) rund 84 Tage.

