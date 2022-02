Ein Verkehrsknoten, an dem an Badetagen viele Lenker heißlaufen

Stau, Stau, Stau: An schönen Sommertagen wird die Lacknerkreuzung in Mondsee immer wieder zum Nadelöhr und erfordert viel Geduld der Autofahrer. Der Grund dafür ist die Einmündung der Attersee-Bundesstraße 151 in die Bundesstraße 154, wo sich alle, die mit dem Auto zum Baden unterwegs waren, treffen. Vom Badeplatz St. Lorenz an der B154, vom Badeplatz Innerschwand an der B151 in Richtung St. Lorenz oder Richtung Zell am Moos bzw.