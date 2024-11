Ein tränenreiches Ende in Bad Goisern

Der 24-Stunden-Charity-Run in Bad Goisern wird keine weitere Auflage mehr erhalten.

David Haslauer ringt um eine Antwort. Vermutlich, weil er bereits weiß, dass sie ihn zu Tränen rühren wird. Veränderung in jeder Hinsicht werde die Zukunft bringen. Dreimal sei beim 24-Stunden-Charity-Lauf in Bad Goisern alles gut gegangen, dreimal habe es so viele Emotionen gegeben, dreimal seien nicht nur mehr als tausend Teilnehmer, sondern auch viel Geld für die Kinderkrebshilfe zusammengekommen. Aber ein viertes Mal werde es nicht geben.