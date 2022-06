Ein Torfestival zum Hunderter des SV

Der SV Ebensee 1922 feierte vergangenes Wochenende sein 100-jähriges Bestandsjubiläum. Als Höhepunkt der Festlichkeiten bestritt der Verein, der in der 1. Klasse Süd um Punkte kämpft und in der abgelaufenen Saison auf Platz zehn landete, am Freitag ein Jubiläumsmatch gegen Blau-Weiß Linz. Musikalisch begleitet wurde das Freundschaftsspiel von der Feuerwehrmusikkapelle Langwies, die heuer ebenfalls ihr 100-jähriges Bestehen begeht.

Die Partie endete mit einem klaren 18:0-Sieg der Linzer, die mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison der 2. Bundesliga stehen und ihre große Klasse ausspielten. Das Ergebnis war an diesem Tag allerdings zweitrangig: Die Fans feierten an diesem Tag den Hunderter des SV und durften sich über professionellen Fußball freuen, darunter ein Gustostückerl, nämlich ein Treffer mit der Ferse von Blau-Weiß-Torjäger Ronivaldo. Zwei frühere verdiente Spieler und Funktionäre des SV Ebensee, Jakob Furlan und Alfred Kuffner, die beide heuer ihren 90. Geburtstag feierten und seit 75 Jahren Vereinsmitglieder sind, wurden zum Vereinsjubiläum mit Präsenten bedacht.

Am Samstag stand der Nachwuchs im Mittelpunkt: Einem Turnier für Mädchen folgte der Saisonabschluss des SV-Nachwuchses mit Eltern und Kindern, Trainern und Betreuern bei Sommerspaß und Unterhaltung. (hörm./gs)