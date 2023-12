Ein Tag am Traunstein, der traurige Erinnerungen weckte

Am zweiten Weihnachtsfeiertag stand die Welt kurz still. Am Dienstag für die Familie von Gerald F., der mit 33 Jahren in Linz schon zwei Seniorenzentren leitete und als sozial engagierter, liebevoller Freund und Lebensgefährte galt. Und auf den Tag genau vor 25 Jahren für die vielen Menschen, die Josef Zalud kennengelernt und rasch ins Herz geschlossen hatten. Beide stürzten auf dem Traunstein tödlich ab, beide halfen anderen, wo sie nur konnten.