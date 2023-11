Ein Swans-Trainer wird zum Praktikanten

Im Sommer dieses Jahres folgte er seinem Landsmann Anton Mirolybov, Cheftrainer der Swans, nach Gmunden. Als dessen Assistent kümmert sich Nieminen vor allem um die Kraft der Spieler, das Scouting im Verein und um das Warm-up vor den Partien.

Am Sonntag steht er als Trainer der "Upper Austrian Ballers", die gegen die UWD Alligators aus Niederösterreich den ersten Sieg in der zweiten Bundesliga einfahren wollen, an der Seitenlinie. "Wir müssen wesentlich robuster an beiden Enden des Feldes auftreten und vor allem die Intensität in der Verteidigung steigern", sagt er.

Im Hinterkopf wird Nieminen dabei aber schon einen weiteren Entwicklungsschritt seiner Karriere haben: Der Finne wird in Kürze ein Praktikum bei der Privaten Krankenanstalt (PKA) Laakirchen und Gmunden antreten, um auch im Bereich der Physiotherapie weiterzukommen. Ein weiterer Physiotherapeut wird jedenfalls auch für die Gmundner Swans kein Nachteil sein, die am Sonntag, 17.30 Uhr, Oberwart empfangen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger