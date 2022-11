Ein süßes Stück Bad Ischl, auf das der "k. u. k. Hofzuckerbäcker" sehr stolz ist

Der wahrscheinlich größte süße Weihnachtsbasar des Landes verzaubert im Stammhaus der k .u. k. Hofzuckerbäckerei Zauner in Bad Ischl seit nunmehr 40 Jahren Groß und Klein. Mehr als 70 Lebkuchen-, Keks- und Confiseriesorten beinhaltet die Auswahl in der Vorweihnachtszeit. In diesem November wurde der Weihnachtsbasar zum bereits 40. Mal ohne Unterbrechung aufgebaut.