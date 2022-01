Nach zwei pandemiebedingt äußerst schwierigen Jahren feiert der Musical-Frühling Gmunden in diesem Frühjahr die Rückkehr der Normalität mit einem Kracher. Erstmals wird Andrew Lloyd Webbers Musical "The Woman in White" auf Deutsch zu sehen sein – die Bühnenversion eines der ersten Kriminalromane der Weltliteratur (von Wilkie Collins). Der viktorianische Mystery-Thriller ist Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt.