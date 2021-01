Heinrich Hinterauer war als Skispringer ein echter Kapazunder. Heinrich, geboren 1900, stammte aus der Postmeisterfamilie Hinterauer. Früh zog es ihn in die Berge, wo er seine Lieblingssportarten Bergsteigen und Skifahren ausübte. Doch die tageweise Anreise aus Zell am Moos wurde ihm bald zu beschwerlich. Deshalb ließ er sich nach Mühlbach am Hochkönig versetzen, wo er als Postmeister Dienst versah.