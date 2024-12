Ein Sommerbetrieb auf dem Kasberg scheint endgültig vom Tisch zu sein

In naher Zukunft werden auf dem Kasberg im Sommer keine Gondeln in Betrieb genommen werden.

Am dritten Tag der Saison standen die Lifte still. Waren am Samstag noch 1000 Wintersportler zum Skifahren auf den Kasberg gekommen, waren es am Sonntag trotz miserablen Wetters immerhin 500. Gestern war der Sturm auf den Kasberg wegen heftigen Windes vorerst abgesagt. Doch die Aussichten werden besser: zunächst wegen milder, aber sonniger Tage, danach aufgrund von Schneefall bis in die Täler.