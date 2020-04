Ein Sommer ohne Veranstaltungen im Salzkammergut

Es wird ein Sommer werden, wie es ihn viele Jahrzehnte lang nicht gegeben hat: ohne öffentliche Sport-, Kultur- und Volksveranstaltungen – kein Unterhausfußball, keine Radrennen, Segel- oder Ruderregatten, keine Läufe und auch kein Maibaumaufstellen mit Musik, Bier und Bratwürsteln. Hier eine naturgemäß unvollständige Auswahl jener Ereignisse, die wegen des Coronavirus abgesagt bzw. verschoben werden mussten.

Von der Regionalliga abwärts hat der Österreichische Fußballbund sämtliche noch ausstehenden Unterhausspiele gestrichen. Es wird daher auch keine Aufsteiger und Absteiger geben. Die allermeisten Trainer und Funktionäre haben Verständnis für diese Entscheidung, auch wenn sie manchen Klubs wehtun mag. Die Gesundheit habe Vorrang, heißt es von vielen unisono.

"Wir sitzen alle in einem Boot"

Der Abbruch der Meisterschaft und die damit verbundene Annullierung seien richtig gewesen, sagt etwa Roland Bärnthaler, Trainer der ASKÖ Gosau (1. Klasse Süd). "Es geht einzig und allein um die Gesundheit. Wir sitzen alle in einem Boot." Willi Laimer, Obmann des SK Neukirchen/Altmünster (2. Klasse Süd): "Der Abbruch war eine logische Entscheidung, am nächsten den bestehenden Statuten. Natürlich gibt es immer Leidtragende, auch dafür haben wir Verständnis." Für seinen Verein sei die Lösung zwar nachvollziehbar, sagt hingegen Norbert Hutterer, Trainer der ASKÖ Ohlsdorf (Bezirksliga Süd). "Für unseren Verein jedoch, nachdem wir den Herbstmeistertitel mit acht Punkten Vorsprung geholt haben, ist die Annullierung bitter und schmerzlich. Wir haben so viel investiert, und nun wurde uns der ganze sportliche Erfolg weggenommen."

Zu jenen sportlichen und kulturellen Großveranstaltungen, die jährlich Tausende Teilnehmer bzw. Zuschauer ins Salzkammergut locken, aber Coronavirus-bedingt abgesagt werden mussten, zählen die Salzkammergut Radtrophy im Juli, die Läufe rund um den Hallstättersee und in Mondsee, die Traunsee-Woche der Segler sowie das Toscana-Open-Air in Gmunden am 18. Juli und die Kaiserwoche in Bad Ischl im August. Auch die traditionellen Maibaumfeiern wird es heuer nicht geben.

Raderlebnistag erst im Oktober

Verschoben wurden das Lakeventure und die KiteFoil World Series am Traunsee bei Ebensee (vermutlich im September), die U30-Ausfahrt der Oldtimer-Liebhaber im Almtal (Herbst) und der autofreie Raderlebnistag rund um den Attersee, der zum 25. Mal ursprünglich am kommenden Sonntag stattgefunden hätte und nun – wie in den OÖNachrichten bereits berichtet – am 11. Oktober in Szene gehen soll.

32. Bergmarathon muss um ein Jahr verschoben werden

Coronavirus-bedingt wird die für 4. Juli geplante 32. Ausgabe des Bergmarathons rund um den Traunsee nicht stattfinden. Die Organisatoren haben sich zu einer Verschiebung auf den 3. Juli 2021 entschlossen, da mit der Verlängerung des Veranstaltungsverbotes mit Menschenansammlungen bis 31. August und in der Ungewissheit auch für den Zeitraum danach eine Durchführung zum geplanten Termin nicht möglich bzw. ein späterer Termin keine gangbare Alternative sei, so die Veranstalter.

Die Startplätze können entweder kostenlos auf 2021 übertragen oder die Anmeldung storniert und das Nenngeld rückerstattet werden. Eine neuerliche Öffnung der Voranmeldung für 2021 sei nicht geplant, zumal die Warteliste für heuer bereits äußerst lang gewesen sei, heißt es. (gs)

Umfrage

Das sagen maßgebliche Funktionäre und Trainer von Fußball-Unterhausvereinen im Salzkammergut zum Abbruch der Meisterschaft.

„Es gibt keine Lösung, mit der alle zufrieden sind. Wichtig ist, dass die Regelung österreichweit gilt.“

Klaus Preiner, UVB Vöcklamarkt, Sportlicher Leiter

„Es war eine richtige und auch eine logische Entscheidung. Hoffentlich wird der Baunti-Cup ausgespielt.“

Johann Roitmayer, SV Zebau Bad Ischl, Sektionsleiter

„Derzeit ist Individualtraining angesagt. Wir lassen den Kopf nicht hängen und starten wieder voll durch.“

Thomas Heissl, Trainer des SV Gmundner Milch

„Wir hatten eine gute Vorbereitung und wären ambitioniert ins Frühjahr gestartet. Doch Gesundheit geht vor.“

Kiril Penchev Chokchev, Trainer des SC Schwanenstadt 08

„Wir verstehen und akzeptieren die Entscheidung des Verbandes. In Summe ist dies wohl die beste Lösung.“

Hans Kronberger, Vorstand Marketing, ASKÖ Vorchdorf



