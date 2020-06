Auch im steirischen Salzkammergut – namentlich am Altausseer See – werden die Systeme endlich wieder hochgefahren. Etwa am vergangenen Samstag, als Doris Schreckeneder, die hier auch gerne wohnhafte Chefin der Altaussee-Schifffahrt, liebgewordene und alteingesessene Stammgäste zum Saisonstart begrüßen durfte.