Ein Sieg fehlt den Basket Swans noch auf ersehnten Einzug in die Finalserie

Nach den sensationellerweise gewonnenen beiden Auswärtspartien bei den Gunners in Oberwart könnten die Gmundner Basket Swans heute vor eigenem Publikum (19 Uhr, Volksbank-Arena) in der Best-of-5-Halbfinalserie alles klar machen und vorzeitig in die Endspielreihe, die ebenfalls nach dem Modus "Best of 5" ausgetragen wird, einziehen. Doch an Überschwang, Übermut und Feierlaune denkt beim vierfachen Meister (zuletzt 2010) noch niemand, wie Oberschwan Harald Stelzer bestätigt.

"Unsere Defensivleistung vor allem im zweiten Spiel am Samstag war die beste seit langer Zeit", sagt Stelzer. "Das war auch nötig, denn den Oberwartern kannst du nur über die Defensive beikommen. Die werden sicherlich jetzt konzeptiv ein bisschen anders auftreten. Wir erwarten sie noch aggressiver. Das kann uns natürlich in die Karten spielen, aber auch wir brauchen einen konzentrierten dritten Tag, damit wir den Sack zumachen können."

Chance auf freies Wochenende

Die Stimmung in seiner Mannschaft sei aktuell sachlich-konzentriert, so Stelzer: "Es ist sich jeder der Spieler bewusst, dass das Match gegen Oberwart kein Selbstläufer ist und dass wir noch einmal eine konzentrierte Leistung bringen müssen. Aber andererseits ist es eine große Chance, dass wir uns ein freies Wochenende erkämpfen, was bei einer möglichen Finalteilnahme schon ein großer Vorteil wäre, denn dann könnten wir einmal die Batterien aufladen." Bei einer heutigen Niederlage würde das vierte Match am Freitag erneut in Gmunden stattfinden, eine allfällige fünfte und entscheidende Partie würde am Sonntag in Oberwart gespielt. "Aber das wollen wir natürlich vermeiden", ergänzt Stelzer. Dass die Gmundner Sporthalle heute Abend zum Bersten gefüllt ist, darauf hofft der Swans-Manager klarerweise. "Und ich bitte die Zuschauer, in Weiß zu erscheinen."

Überstunden für Bulls & Dukes

Die zweite Halbfinalserie zwischen den Kapfenberg Bulls und den Klosterneuburg Dukes steht nach den ersten beiden in der Steiermark ausgetragenen Duellen 1:1 und wird daher frühestens am Freitag entschieden. Heute wechselt das Geschehen für zwei Spiele nach Niederösterreich.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at