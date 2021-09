"Ein Schritt mit Augenmaß zur richtigen Zeit"

LINZ. Weitgehend zufrieden mit den neuen Coronamaßnahmen der Regierung haben sich gestern Gastro-Branchenvertreter gezeigt. Robert Seeber, Betreiber des Linzer Promenadenhofes und Bundesspartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, bezeichnete die Maßnahmen als "Schritt mit Augenmaß zur richtigen Zeit".

An Gästen mangelt es Günter Maurer vom Maurerwirt in Kirchschlag aktuell nicht: "Alle halten sich brav an die 3G. Vor Kurzem hatte ich aber eine Beerdigung, da musste ich zehn Personen wieder heimschicken." Viel schwieriger sei es aktuell, geimpftes Personal zu finden.

"Umsatz wird zurückgehen"

Wenn die Auslastung der Intensivstationen 15 Prozent erreicht, treten für die Nachtgastronomie strengere Einschränkungen in Kraft. In den Klub darf dann nun nur noch, wer geimpft oder genesen ist. David Milwa, Betreiber des Linzer Musikparks A1: "Ich gehe davon aus, dass der Umsatz um 30 Prozent zurückgehen wird."

Erleichtert zeigte sich der Handel: "Wir freuen uns, dass mit Ausnahme des Lebensmittelhandels die FFP2-Maskenpflicht im Handel österreichweit nur für Ungeimpfte eingeführt wird", sagte Handelsspartenobmann Rainer Trefelik.