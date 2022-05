Ein Schicksal mit zwei Perspektiven

Larissa stammt aus der ostukrainischen 700.000-Einwohner-Stadt Saporischschja, die etwa 70 Kilometer südlich von Dnipro liegt. Der russische Überfall traf sie, als sie eigentlich ein geordnetes Leben führte. Mit Freund, Kindern, eigener Wohnung. Sie selbst war Restaurantmanagerin. Dann kam der Krieg. Überraschend, wie für viele. Putins Bomben fielen. "We had ten minutes to take our things", sagt sie in gutem Englisch. Soll heißen: Sie hatten zehn Minuten, um eine Tasche zu packen.