Ein Schandfleck am Ufer des Attersees

UNTERACH AM ATTERSEE, ST. GILGEN. Alle Behörden habe er informiert – Polizei, Bezirkshauptmannschaft, Gemeinde –, dazu Umweltschützer und nun die Oberösterreichischen Nachrichten: Ein Leser, und vermutlich nicht nur er, ärgert sich maßlos darüber, dass an der Seeleitenstraße (B151) am Südufer des Attersees auf der öffentlichen Parkfläche bei einem Tauchplatz ein Kleinwagen illegal abgestellt wurde. Das in der Nähe von Unterach in der territorial zur Flachgauer Gemeinde St. Gilgen gehörenden Ortschaft Unterburgau abgestellte, etwas demoliert wirkende Fahrzeug, Marke Renault, hat keine Nummernschilder, beide Außenspiegel hängen herunter und die Reifen taugen nicht mehr für den Straßenverkehr.

Auf der Windschutzscheibe klebt jedoch noch die im Mai des vergangenen Jahres abgelaufene Überprüfungsvignette, aus der die Zulassung hervorgeht. Die nicht montierte Nummerntafel beginnt demnach mit VB für den Bezirk Vöcklabruck.

Seit knapp einem Jahr parke der Wagen dort, so der aufgebrachte OÖN-Leser, der gedrängt hat, "dass die Karre weggeschafft wird. Keiner fühlt sich zuständig." Kurios: Der Pkw, aus dem Betriebsmittel wie Treibstoff und Öl ausgelaufen sein sollen, ist sogar auf Google Earth sichtbar. Vonseiten der Behörden sei gesagt worden, dass man die Halterin des Wagens zwar ausgeforscht habe, diese sei jedoch nicht mehr in Österreich aufhältig und unauffindbar.

Diese Angaben bestätigt auch St. Gilgens Bürgermeister Otto Kloiber (VP), den die Salzkammergut-Nachrichten, die sich gestern Mittag selbst an Ort und Stelle ein Bild machten, im Urlaub erreichten. Kloiber stellt bereits eine Lösung in Aussicht: "Es ist alles im Laufen. Zuständig ist die Landesstraßenverwaltung als Straßenerhalter. Dieses Auto wird sicher bald wegkommen."

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer

