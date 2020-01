Ein rauschendes Fest im Gmundner Stadttheater

Mit Hunderten Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur startete das Medienhaus Wimmer im Gmundner Stadttheater ins neue Jahr. Die OÖNachrichten, die Tips und TV1 hatten ein buntes Programm zusammengestellt, dessen Höhepunkt die Verleihung der diesjährigen Traunstein-Awards bildete.

Ausgezeichnet wurden Menschen, die sich besonders um den Bezirk Gmunden verdient gemacht haben. Einer der drei Awards ging an das Organisationsteam Kulturhauptstadt 2024, das im vergangenen Jahr entgegen allen Erwartungen das Salzkammergut in Europas Fokus rücken konnte. Stellvertretend für das gesamte Team nahmen Lisa Neuhuber und Stefan Heinisch den Preis entgegen.

Ein weiterer Preis ging an die Ebenseer Leichtathletin Verena Preiner, die im Vorjahr WM-Dritte im Siebenkampf und Österreichs Sportlerin des Jahres wurde. Weil sich die Athletin derzeit intensiv auf die Hallen-WM in China vorbereitet, konnte sie den Preis nicht entgegennehmen und bedankte sich via Video-Botschaft. Den Award empfingen ihre Eltern Martina und Peter Preiner.

Neujahrsempfang Salzkammergut - Seitenblicke Zahlreiche Gäste genießen einen geselligen und stimmungsvollen Abend im schönen Ambiente des Gmundner Stadttheaters.

Mitterbauers Lebenswerk

Für sein Lebenswerk wurde schließlich Peter Mitterbauer senior mit einem Traunstein-Award ausgezeichnet. Der Ex-Industrielle hat in Laakirchen aus seinem mittelständischen Autoindustrie-Zulieferer einen global agierenden Technologiekonzern gemacht – und damit einen wirtschaftlichen Pfeiler für die gesamte Region.

Eine Überraschung gab es für das OÖNachrichten-Team: Gustl Viertbauer, Organisator des Gmundner Schlösseradvents überreichte Online-Ressortleiter Clemens Thaler einen geschnitzten Mostdipf. Dieser soll nun über die Gmundner Lokalredaktion des Landeshauptblattes wachen.

Neujahrsempfang Gmunden - Die Gewinner Der Neujahrsempfang in Gmunden wurde zu einem Riesenerfolg. Die Gewinner des Traunstein-Awards wurden bei dieser Gelegenheit ausgezeichnet.