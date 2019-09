Seit einiger Zeit wird entlang des Aurachbaches und in dessen Bett zwischen den Altmünsterer Ortsteilen Neukirchen und Reindlmühl heftig gebaggert. Grund dafür sind die in der Vergangenheit bei großen Hochwässern aufgetretenen Probleme bereits seit dem Jahr 1892. Es gab seither mehrfach weitflächige Überschwemmungen und Verschotterungen in den anliegenden Siedlungsgebieten.