Ein Programm und das schönste Kompliment dazu

Einen "bunten Reigen der Gefühle, von heiter bis wolkig, von lustvoll bis berührend, von augenzwinkernd bis überraschend", mit Liedern und Texten versprechen Franz Froschauer und seine Frau Andrea mit ihrem Programm "Im Herzen barfuß" morgen Abend ab 19.30 Uhr in der Landesmusikschule Schwanenstadt.

Franz Froschauer, 1958 in Vöcklabruck geboren, in Attnang-Puchheim aufgewachsen und nach vielen Jahren voller Engagements, etwa in München, Bonn, Hamburg, Linz und 1996 als Leiter der Festwochen Gmunden, lebt mit seiner Gattin, einer ausgebildeten Psychologin und Pädagogin, in Schwanenstadt. Zusammen stehen sie seit 2010 mit verschiedenen Programmen auf der Bühne. Jenes, das sie morgen präsentieren, besteht aus Liedern und Texten, neben eigenen unter anderem auch ausgesuchte von Ludwig Hirsch, Karat, Hans Kumpfmüller, Jacques Brel, Else Lasker-Schüler, Reinhard Mey, Kurt Tucholsky oder Hermann van Veen.

"Anders hinaus als hinein"

Die Auswahl des Gebotenen sei ein langer Prozess gewesen, sagt Andrea Froschauer-Rumpl: "Ich glaube, das ist wirklich unsere Stärke, dass wir die Lieder zusammenstellen zu einer Abfolge mit Gedanken, die das Publikum herausfordern. Es sind auch Texte, die manchmal zum Nachdenken sind und auch unterhalten. Aber es soll nicht nur so sein, dass ich hingehe und sage: Das war fesch." Das schönste Kompliment eines Besuchers bei der Premiere von "Im Herzen barfuß" sei gewesen: "Ich gehe anders hinaus, als ich hineingegangen bin."

Autobiografische Elemente aus dem Nähkästchen des Ehepaares Froschauer kommen in dem Programm zwar auch hin und wieder vor, sollen bzw. müssen aber nicht unbedingt als solche erkennbar sein. Franz Froschauer: "Das ist eine heikle G’schicht, das haben wir auch oft diskutiert." In bestimmten Punkten würden die beiden zwar aus ihrer Autobiografie schöpfen, "aber es ist jetzt nicht eine Offenlegung. Es ist wie bei einem Romandichter: Wenn er in der Ich-Form schreibt, schreibt er über einen bestimmten Menschen oder über sich." Ein Beispiel sei das Lied vom rostigen Nagel, der von einer Schraube verlassen worden sei. "Aber das ist jetzt nicht meine Geschichte", sagt Franz Froschauer. Andrea ergänzt: "Aus dem Nähkästchen plaudern tun wir wenig, aber es kommt immer wieder durch."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at