Ein Paradies zum Schmökern, Stöbern, Wühlen, Sammeln, Gustieren

Viele Schnäppchenjäger hatten schon sehnsüchtig darauf gewartet, denn das weit über die Ortsgrenzen der Salinengemeinde hinaus bekannte und Kultstatus genießende Ereignis findet nur alle zwei Jahre statt. Flohmarktleiter Hubert Loidl bot mit seinem 60-köpfigen Team eine breite Palette von Artikeln an, darunter einige wahre Schätze in einem Paradies an wunderbarem "Graffel". Sogar Pfarrer Alois Rockenschaub (2. v. r.) war als Verkäufer im Einsatz. Der Flohmarkterlös wird zur Gänze für Projekte und Investitionen der Pfarre Ebensee verwendet.