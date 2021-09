Ein pädagogisches Multitalent tritt in den Ruhestand

Franz Spiesberger (65) war in seinem Leben immer ein vielfältiger Mensch. Der Mann – ein Sportler durch und durch – spielte Fußball beim SV Gmunden, dann beim ATSV Timelkam, wo er Torschützenkönig in der Landesliga war, und danach agierte er noch als Spielertrainer beim TSV Timelkam. Zum 100-Jahr-Jubiläum des SV Gmunden wurde er in das lokale Jahrhundertteam gewählt. "Das freut einen natürlich schwer", sagt Spiesberger.