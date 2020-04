Ein Päckchen vom Attersee für verhinderte Touristen

Rund um Ostern planen normalerweise viele Menschen einen Ausflug an den Attersee. „In den vergangenen Tagen erhielten wir aber viele Anrufe und E-Mails von Leuten, die bedauern, dass sie heuer nicht kommen können“, sagt Angelina Eggl, Tourismusdirektorin am Attersee. „Wir und unsere Betriebe vermissen diese Gäste sehr.“ Um die Wartezeit auf den verschobenen Urlaub oder Ausflug am Attersee zu verkürzen, schnürte der Tourismusverband Attersee-Attergau für die vielen Freunde der Region „Attersee-Se(e)hnsuchtspäckchen“.

Gefüllt sind die Päckchen mit Spezialitäten aus der Region – von handgemachten Seifen aus Unterach bis hin zu Zirbenduftsäckchen aus Weyregg. Die Attersee-Packerl sind für 14,99 Euro ab Mittwoch beim Tourismusverband bestellbar. Fünf Päckchen werden aber auch verlost: Wer eine Person seiner Wahl beschenken will, kann eine entsprechende Mail mit der Begründung an info@attersee schicken. Mehr Informationen über das „Attersee-Se(e)hnsuchtspäckchen und das Gewinnspiel auf www.attersee-attergau.at.