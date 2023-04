Ein neues Seniorenheim für Vorchdorf

Die ersten Bewohner waren nach zweijähriger Bauzeit bereits Anfang Dezember eingezogen. Doch erst dieser Tage fand die offizielle Eröffnung des neuen Seniorenheims Vorchdorf statt. Der Sozialhilfeverband Gmunden gab 12,4 Millionen Euro für das Bauprojekt aus. Das neue Seniorenheim steht an der Lambacher Straße am Standort des alten, abgerissenen Heims. Bürgermeister Johann Mitterlehner (ÖVP) verwies in seiner Eröffnungsrede auf die Schwierigkeiten während der Bauzeit (Pandemie, Lieferengpässe).