Ein neues Schulzentrum soll zwei desolate Schulen in Ohlsdorf ersetzen

Als am 23. Juni 1908 die Eröffnung der Volksschule gefeiert wurde, durfte sie sich per Erlass des Unterrichtsministeriums „Kaiser Franz Joseph Jubiläums-Volksschule“ nennen. Der Grund: Man feierte das 60. Regierungsjahr des Kaisers. Die Mittelschule Ohlsdorf wurde 1977 eröffnet, in diesem Fall unter Bürgermeister Hans Asamer (ÖVP). Es handelt sich um einen Betonplattenbau.