Ein Mini-Salzkammergut

Unglaubliche 40.000 Arbeitsstunden haben die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Salzkammergut bereits investiert, um im Salzkammergut-Einkaufspark Gmunden eine der größten Modellbahnanlagen im Bundesland entstehen zu lassen. Verpackt sind darin viele Sehenswürdigkeiten des Salzkammergutes: die alte Grünberg-Seilbahn, Schloss Ort, das Dampfschiff Gisela, die Gmundner Esplanade, der Schafberg, der alte Attnanger Bahnhof und dessen Bahnbetriebswerk. Aber auch der Salzkammergut-Einkaufspark, ein Betonwerk der Firma Asamer, Züge der Firma Stern & Hafferl und Fahrzeuge heimischer Firmen finden sich auf der 120 Quadratmeter großen Anlage, wo sich vieles dreht und bewegt: So wird etwa an der Esplanade von der Feuerwehr ein Brand gelöscht, ein Riesenrad dreht sich und ein Forstarbeiter fällt einen Baum.

Geöffnet ist die Anlage am 10., 17., 28. Dezember und am 7. Jänner 2023, jeweils von 10 bis 16 Uhr, sowie am 24. 12. von 10 bis 13 Uhr.