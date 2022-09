"Ein Meilenstein für Stern & Hafferl Baugesellschaft"

Nach knapp einjähriger Bauzeit wurde vor wenigen Tagen in der Gmundner Theresienthalstraße das neue Bürogebäude der Stern-Gruppe feierlich eröffnet. Die Mitarbeiter befinden sich bereits in dem neuen Verwaltungsgebäude, die Übersiedelung fand im März statt. "Es ist ein Meilenstein für die Stern & Hafferl Baugesellschaft", so Geschäftsführer Markus Hilgarth. Er sei sehr stolz auf den gelungenen Bau, das damit verbundene neue Erscheinungsbild und die neue Identifikation.

"Innen wie außen ist die erstklassige Qualität im Hochbau und im ökologischen Holzbau sichtbar", ergänzt Stern-Gruppe-CEO Karl Neumann. "Geräumige Büros für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gemeinschaftsbereiche, Besprechungsräume mit modernster Medientechnik und Begegnungszonen schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld. Eine PV-Anlage als Energielieferant, eine Wärmepumpenanlage und nachhaltige Gebäudetechniklösungen weisen einmal mehr den Weg in die Stern-Zukunft."

Als Ehrengast fand sich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner ein: "Die oberösterreichischen Unternehmen übernehmen Verantwortung, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften geht. Eindrucksvoll zeigt das die Stern-Gruppe. Bereits seit vielen Jahren wird Nachhaltigkeit hier großgeschrieben und mit dem neuen Bürogebäude in die Tat umgesetzt."