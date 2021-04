Ein Laufsportereignis, drei Bewerbe und der Ansporn, "Sunfinisher" zu sein

Nachdem der Traunsee Halbmarathon im Vorjahr Corona-bedingt abgesagt werden musste, wird heuer von den Organisatoren alles getan, um den Lauf heuer zu ermöglichen. Am "längsten Samstag des Jahres", dem 19. Juni, soll das Sportspektakel planmäßig stattfinden.

Erstmals werden in diesem Jahr drei verschiedene Laufstrecken angeboten. Ziel sei es, für jede Läuferin und jeden Läufer die richtige Distanz bereitzustellen, so die Veranstalter. Die Kerndisziplin bleibe jedoch der Halbmarathon mit einer Distanz von exakt 21,0975 Kilometern.

Der Start erfolgt wie auch schon in den vergangenen Jahren um 19.08 Uhr in Ebensee und führt die Läufer über Traunkirchen und Altmünster bis zum Zieleinlauf am Rathausplatz in Gmunden. Alle Teilnehmer erwartet nicht nur das an jenem Tag hoffentlich vom Wetter ermöglichte beeindruckende Panorama des Traunsees bei Sonnenuntergang, sondern zusätzlich auch der Ansporn, die Strecke in unter zwei Stunden zu absolvieren. Gelingt dies, geht man in die Statistik als "Sunfinisher" ein. Das bedeutet, den Lauf noch vor Sonnenuntergang beendet zu haben.

Neben dem Halbmarathon gibt es heuer erstmals die Möglichkeit, zwei alternative Läufe zu absolvieren: Der Traunsee-Genusslauf, der in Traunkirchen gestartet wird, hat eine Streckenlänge von 11,5 Kilometern, für alle Laufeinsteiger bietet sich der vier Kilometer lange OÖNachrichten Sun-Run an, der in Altmünster beginnt. Der Startschuss dieser beiden Läufe erfolgt ebenfalls um 19.08 Uhr.

Die Organisatoren haben ein detailliertes Covid-19-Sicherheitskonzept erarbeitet, das der Behörde vorliegt. Eine Anmeldung für die drei Bewerbe ist online unter www.traunsee-halbmarathon.at möglich. (gs)