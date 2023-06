"Ein Lauf zum Genießen": 2000 Sportler kämpften gegen den Sonnenuntergang

Nicht ohne Grund hat sich der "Lauf in den Sonnenuntergang" am Traunsee in den vergangenen Jahren zu einem der schönsten Panoramaläufe Oberösterreichs etabliert, der in diesem Jahr 2000 Läufer – ein absoluter Teilnehmerrekord und erstmals gänzlich ausverkauft – in den unterschiedlichen Distanzen an die Startlinie gelockt hat.

Während sich die meisten am Samstagvormittag bei Nieselregen und wolkenverhangenem Himmel ihre Startnummern in Gmunden abgeholt haben, war von Regenschauern beim Start um exakt 19.08 Uhr nichts mehr zu sehen. Den Blick stets auf den Traunstein gerichtet, der von der abendlichen Sonne angestrahlt wurde, kämpften die Läufer an diesem längsten Samstag des Jahres gegen den Sonnenuntergang um 21.08 Uhr.

Multitasking beim Laufen

"Das Ambiente ist einfach traumhaft", "Das ist halt wirklich ein Lauf zum Genießen" hörte man von den mehr als 1000 Halbmarathon-Läufern, die sich der 21,0975 Kilometer langen Strecke von Ebensee nach Gmunden stellten.

So mancher Läufer bewies sogar, dass selbst beim Halbmarathon den Multitasking-Fähigkeiten nichts im Wege steht: Kaum war die Johannesbergkapelle von Traunkirchen unmittelbar vor dem Traunstein zu sehen, wurden bereits die Smartphones gezückt, um diesen Moment vom Lauf in den Sonnenuntergang ebenfalls festzuhalten.

Neben dem Hervis-Halbmarathon, der beim Traunsee-Lauf als die Königsdisziplin gilt, lockten auch die 11,5 Kilometer des Bridgestone-Genusslaufes mit Start in Traunkirchen sowie der OmniBiotic Sun-Run mit vier Kilometern und der Junior-Run, präsentiert von den OÖNachrichten, zahlreiche Läufer an.

Auch die Bürgermeister vom Traunsee absolvierten gemeinsam den Vier-Kilometerlauf von Altmünster nach Gmunden. "Man merkt, dass von Jahr zu Jahr mehr Läufer aus ganz Österreich und sogar aus dem Ausland zu uns kommen und bei beeindruckendem Panorama in den Sonnenuntergang laufen", sagte der Gmundner Bürgermeister Stefan Krapf.

Unterstützung an der Strecke

Selbst für jene Anrainer, die nicht an einem der Laufbewerbe teilnahmen, gehörte der Traunseelauf am Samstagabend zum Pflichtprogramm. Mit musikalischer Unterstützung, zusätzlichen Labestationen oder lediglich zum Anfeuern und Bewundern der Läufer positionierten auch sie sich entlang der Salzkammergutstraße.

Der einzige Wehrmutstropfen: Das geplante Sonnwendfeuer am Traunsee konnte aufgrund des starken Windes nicht entfacht werden.

