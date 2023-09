Ein Lauf über fünf Brücken, der vielen zu sauberem Trinkwasser verhilft

Die 10-Kilometer-Route führt durch die Gemeinden Laakirchen, Ohlsdorf, Roitham und Desselbrunn. "Jeder wird als Gewinner hervorgehen, da durch die Teilnahme das Leben von vielen Menschen in Kambodscha verbessert und sogar gerettet werden kann", sagt Initiator Fritz Kieninger. Das Startgeld in Höhe von 27 Euro geht zu 100 Prozent als Spende an das Projekt "Brunnenbau und Schulbau in Kambodscha". Start ist um 10 Uhr (Lauf) bzw. 10.15 Uhr (Nordic Walking).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper