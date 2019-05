Ein Lauf, der am Traunsee beginnt und mit Glück in Amsterdam endet

Am 22. Juni findet zum zweiten Mal der Traunsee-Halbmarathon statt. Der Laufbewerb führt die Teilnehmer vor malerischer Landschaftskulisse und bei beginnendem Sonnenuntergang von Ebensee nach Gmunden. Kurz bevor der Startschuss für die diesjährige Auflage fällt, gibt es für alle Traunsee-Halbmarathon-Teilnehmer mit Postleitzahl im Bezirk Gmunden ein besonderes Zuckerl: Die Oberösterreichischen Nachrichten verlosen mit freundlicher Unterstützung des regionalen Traunsee-Halbmarathon-Partners Fröch Reisen ein Starterpaket für den Amsterdam-Halbmarathon.

"Reisen Fröch ist stolzer Partner des Traunsee-Halbmarathons 2019, und es ist uns ein Anliegen, die Menschen im Bezirk für den Laufsport zu motivieren", sagt Manfred Fröch, Inhaber des Reisebüros mit Sitzen in Laakirchen und Scharnstein. "Gerne stellen wir dafür diesen Gewinn zur Verfügung, damit nach dem Traunsee-Halbmarathon ein weiteres Ziel vorhanden ist."

Um die Laufmotivation auch nach der Veranstaltung am Traunsee aufrechtzuerhalten, beinhaltet der Preis für den Gewinner einen Startplatz beim Amsterdam-Halbmarathon, drei Nächte in einem Dreisternehotel für eine Person sowie Hin- und Rückflug für eine Person (eine Ablöse in bar ist nicht möglich, und der Gutschein kann nicht übertragen werden, Anm.).

Axel Bammer, Projektleiter des Traunsee-Halbmarathons: "Wir freuen uns, dass in ganz Oberösterreich und speziell der Region Gmunden das Thema Laufen und Sport im Alltag sehr positiv aufgenommen wird und wir gemeinsam mit unseren starken Partnern in der Region die Bewohner Oberösterreichs für den Laufsport motivieren."

Alle Informationen zum diesjährigen Traunsee-Halbmarathon sowie Anmeldemöglichkeit unter www.traunsee-halbmarathon.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ebensee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at