Elke und Erwin Radner betreiben in Vorchdorf nicht nur das Gasthaus „Wirt in der Edt“, sondern auch eine dazugehörige Landwirtschaft. Und beides verbinden sie heuer auf besondere Weise: Bei der Aussaat von Mais sparte Radner im Frühjahr ein Labyrinth aus, in dem sich jetzt seine Gäste – und vor allem deren Kinder – die Zeit vertreiben dürfen.