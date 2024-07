Menschen aus mehr als 30 Nationen leben in der 1600-Einwohner-Gemeinde Zell am Moos. Es wäre doch schön, sie vor dem Vorhang zu holen, sagte sich Helga Gumplmaier (SPÖ), Soziologin und Vorsitzende des Kultur- und Integrationsausschusses in Zell am Moos. Und welches Thema verbindet Menschen besser als Essen und Kochen?