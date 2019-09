Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung

Der Wald als Ökosystem regelt klimatische Verhältnisse, bindet Treibhausgase, fördert Biodiversität und dient der Erholung. Weltweit nimmt die Waldfläche ab, vor allem durch die großflächigen Rodungen von Tropenwäldern in Südamerika, Afrika und Südostasien. Die Landjugend Bezirk Vöcklabruck hat in diesem Jahr das Projekt "Gewaltig nachhaltig – Landjugend setzt Bäume und schafft Lebensräume" gestartet (die Salzkammergut-Nachrichten haben berichtet) und setzt damit ein Zeichen gegen den nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandel.

Als regionaler Fernsehsender ist es für TV1 schon seit mehr als 20 Jahren ein großes Thema, die Besonderheiten in unserer Region aufzuzeigen und dafür zu sorgen, dass die Einzigartigkeit erhalten bleibt. "Es gibt so viele wunderschöne Plätze in unserer Gegend, und ich möchte, dass auch unsere Kinder und Enkel noch etwas davon haben," so TV1-Geschäftsführer Manfred Ettinger. Grund genug also, sich dem Projekt anzuschließen.

Gemeinsam mit der Landjugend pflanzt TV1 Bäume in den Vöcklabrucker Gemeinden. Gleichzeitig wird ein "Sonnenbankerl" aufgestellt, das zum Verweilen und Genießen einlädt. Diese Woche wurden bereits die ersten Wohlfühl-Oasen im Bezirk geschaffen. In Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden wurde ein spezieller Platz ausgesucht, egal ob auf einer Anhöhe, in einem Park oder direkt am Ortsplatz. Dort wurde eigenhändig ein Baum gepflanzt und das Bankerl dazu gestellt – eine funktionierende Zusammenarbeit, die den Zusammenhalt in der Region aufzeigt. TV1-Chef Manfred Ettinger: "Ich bin davon überzeugt, wenn jeder Einzelne in seinem persönlichen Umfeld nur ein klein wenig auf Nachhaltigkeit schaut und rücksichtsvoll mit sich und seinen Mitmenschen umgeht, können wir vieles erreichen."

Die Landjugend Vöcklabruck hat für die Aufforstung im Bezirk Vöcklabruck ein Spendenkonto eingerichtet. Mit fünf Euro werden je zwei weitere Bäume in den besonders betroffenen Gemeinden gepflanzt: Raiba Vöcklabruck, IBAN: AT50 3471 0802 0505 3814.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.